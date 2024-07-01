В минском «Динамо» отреагировали на обвинения Диллона Дюбе в изнасиловании

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал обвинения в изнасиловании, выдвинутые нападающему Диллону Дюбе, с которым белорусский клуб подписал контракт. Суд над пятью экс-хоккеистами молодёжной сборной Канады 2018 года начнётся не раньше апреля 2025 года.

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«Хоккейный клуб «Динамо-Минск» в курсе ситуации с обвинением, выдвинутым против Дюбе в Канаде. Диллон не признал себя виновным в обвинении, не скрывается от властей и принимает участие в слушаниях по делу. Поскольку дело находится на стадии судебного разбирательства, а также руководствуясь презумпцией невиновности, клуб воздерживается от дальнейших комментариев по этому вопросу», — цитирует Каркоцкого пресс-служба клуба.



В минувшем сезоне НХЛ Дюбе принял участие в 43 матчах за «Калгари», в которых отметился 7 (3+4) результативными баллами при показателе полезности «-13».