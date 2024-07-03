Заслуженный тренер СССР: таких, как Задоров, Тарасов выгонял сразу

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов рассказал о своём отношении к российскому защитнику «Бостон Брюинз» Никите Задорову.

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«Нормальный, силовой защитник, «лесоруб» (смеется). Говорят, что он прибавил в последние месяцы. Но в сборной был медлительным, не всегда держал позицию, его нередко убирали „один в один“. А Анатолий Владимирович Тарасов защитников, которые проигрывают „один в один“, выгонял сразу», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.



Напомним, в последнее время Задоров, помимо игры в хоккей, запомнился рядом политических высказываний, неоднозначно воспринятых в российском обществе. Хоккеист подписал шестилетний контракт с «Бостоном» на $ 30 млн 1 июля. До этого россиянин выступал за «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс».