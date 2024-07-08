Женщинам отказали в возможности стать хоккейным тренером в России

Бывший нападающий московского «Спартака», «Динамо», уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса», а ныне — хоккейный агент — Кирилл Князев отказался верить в то, что в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может появиться женщина-тренер. Ранее в тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл Кракен» вошла 32-летний специалист Джессика Кэмпбелл. Слова Князева приводит Legalbet.

«В ближайшие годы женщина-тренер в КХЛ вряд ли появится. Пока это выглядит нереальным. Я не могу себе представить, как это будет выглядеть вообще», — сказал бывший хоккеист.



Князев допустил, что назначение женщины-тренера в КХЛ может произойти в мечтах, однако заявил, что на практике не встречал среди женщин хоккейных специалистов высокого уровня.

«Хоккей не стоит на месте, может, через несколько лет женщина появится в тренерском штабе, если помечтать. Может, они и с неплохим тренерским мышлением, менеджерскими качествами, но их нигде нет», — сказал Князев.



До назначения в главную команду «Сиэтла» Джессика Кэмпбелл два года работала в тренерском штабе фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Теперь Кэмпбел займет должность ассистента главного тренера «Сиэтл Кракен». Она является первой женщиной, которая была назначена на этот пост в клубе НХЛ.