Супруга Овечкина показала необычный сюрприз от мужа на годовщину свадьбы

Анастасия Шубская, супруга российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала пост в социальных сетях, в котором показала оригинальный сюрприз, подготовленный для неё мужем на седьмую годовщину свадьбы.

На видео хоккеист вводит супругу в зал роскошного ресторана, где их уже ожидают друзья и родственники.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Вашингтон» лишь в последний момент смог зацепиться за плей-офф, где в первом раунде не смог выиграть ни одной игры у «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда всех времён Уэйна Гретцки по голам в лиге россиянину осталось забить 41 гол.