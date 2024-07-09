«Сотрясение, перелом руки»: олимпийский чемпион рассказал о трудностях в НХЛ

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» рассказал, как ему удалось пробиться в главную команду клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» через фарм-клуб.

Нестеров выступал за «Тампу» с 2014 по 2017 год, после чего играл за «Монреаль Канадиенс», а затем вернулся в Россию — подписал контракт с ЦСКА.

«Сложно было в первый год: у меня было слишком много травм — сотрясение, перелом руки. Были мысли поехать домой, но мы вычеркнули этот пункт: назад дороги не было. На второй год я приехал с хорошим настроением, восстановился, и в этот же год, в декабре, провел свою первую игру в НХЛ», — сказал Нестеров.



Капитан ЦСКА подчеркнул, что у него остались теплые воспоминания о периоде карьеры в фарм-клубе «Тампы», когда он еще выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) — втором по силе чемпионате после НХЛ.

«У меня сохранились самые лучшие воспоминания — это было прекрасное время. Я учился, боролся сам с собой. Было очень интересно, плюс я тренировался со взрослой командой, поэтому меня научили многому», — сказал Нестеров.