Экс-вратарь «Локомотива» продолжит карьеру в «Торпедо»

Голкипер Иван Бочаров подписал однолетний контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба в официальном телеграм-канале.

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Прошлый сезон 29-летний вратарь провел в ярославском «Локомотиве», с которым добрался до финала Кубка Гагарина. Всего в сезоне-2023/2024 Бочаров провёл 12 матчей, в которых отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,0. Также в КХЛ Иван защищал цвета московского «Динамо», воспитанником которого он является.

Напомним, в завершившемся сезоне команда Игоря Ларионова вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии санкт-петербургскому СКА (1-4).