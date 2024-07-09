Олимпийский чемпион рассказал, почему вернулся из США в Россию

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему в 2017 году решил вернуться из НХЛ в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и подписал контракт с армейцами.

Нестеров выступал за клубы НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» с 2014 по 2017 год.

«Я получал предложения от клубов НХЛ, но они были непонятными. В итоге я согласился перейти в ЦСКА, тем более что был хороший шанс выиграть Олимпиаду-2018 в составе сборной (на тот момент игроков НХЛ не отпускали на Игры. — «Газета.Ru»), и ЦСКА сделал хорошее предложение. Ни о чем не жалею», — сказал защитник.



В октябре 2020 года Нестеров вернулся в НХЛ на один сезон — в «Калгари Флэймз».

«Это была хорошая перезагрузка, надо было встряхнуться, и я считаю, что этот год пошел мне на пользу, — сказал олимпийский чемпион. — Почему принял решение вернуться в ЦСКА в 2021 году? Потому что мои права принадлежат армейцам, и я особо не рассматривал других вариантов».



Нестеров рассказал, что его радушно приняли в ЦСКА после возвращения, но «на своих условиях».