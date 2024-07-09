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Хоккеист Мозякин заявил о приезде Малкина и Овечкина на свой прощальный матч

Хоккеист и экс-тренер хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Мозякин рассказал, что на его прощальный матч 27 июля приедут игроки НХЛ, обладатели Кубка Стэнли Евгений Малкин и Александр Овечкин. Об этом Мозякин заявил спортивному корреспонденту издания «Копейский рабочий».

Анонсирован приезд Овечкина в Россию
© РИА Новости
«Среди участников матча — Данис Зарипов, Андрей Разин, Евгений Малкин. Приглашены Женя Дадонов и Саша Овечкин — с ними я играл в сборной России на чемпионатах мира. Жду от ребят информации», — сообщил Мозякин корреспонденту издания.

Также ожидается ответ на приглашение от нападающих Никиты Гусева и Вадима Щипачева. Подтвердили свое участие защитники Виктор Антипин и Евгений Бирюков, Денис Платонов и Евгений Тимкин. Вратарская бригада будет представлена Василием Кошечкиным, Ильей Набоковым, Александром Еременко и Георгием Гелашвили.

Мозякину 43 года, он завершил карьеру в 2021 году. Хоккеист выступал за «Металлург» с 2011 года. В составе команды в 2014 и 2016 годах он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008 и 2009 годы).

Хоккей
Евгений Тимкин
Георгий Гелашвили
Виктор Антипин
Евгений Бирюков
Данис Зарипов
Василий Кошечкин
Денис Платонов
Александр Еременко
Евгений Малкин
Сергей Мозякин
Александр Овечкин
Андрей Разин
Никита Гусев
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Металлург
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