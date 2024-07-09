Анонсирован приезд Овечкина в Россию

Хоккеист и экс-тренер хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Мозякин рассказал, что на его прощальный матч 27 июля приедут игроки НХЛ, обладатели Кубка Стэнли Евгений Малкин и Александр Овечкин. Об этом Мозякин заявил спортивному корреспонденту издания «Копейский рабочий».

«Среди участников матча — Данис Зарипов, Андрей Разин, Евгений Малкин. Приглашены Женя Дадонов и Саша Овечкин — с ними я играл в сборной России на чемпионатах мира. Жду от ребят информации», — сообщил Мозякин корреспонденту издания.



Также ожидается ответ на приглашение от нападающих Никиты Гусева и Вадима Щипачева. Подтвердили свое участие защитники Виктор Антипин и Евгений Бирюков, Денис Платонов и Евгений Тимкин. Вратарская бригада будет представлена Василием Кошечкиным, Ильей Набоковым, Александром Еременко и Георгием Гелашвили.

Мозякину 43 года, он завершил карьеру в 2021 году. Хоккеист выступал за «Металлург» с 2011 года. В составе команды в 2014 и 2016 годах он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008 и 2009 годы).