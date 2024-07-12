Вратарь ХК «Молот» получил ожоги

Вратарь пермского «Молота» Егор Гуськов попал в больницу в результате бытового несчастного случая, сообщает пресс‑служба хоккейной команды

© КХЛ

— Гуськов получил ожоги верхней части тела. Сейчас Егор находится в больнице и проходит восстановление под наблюдением врачей. Точный срок реабилитации пока остается неизвестным. Желаем Егору здоровья и надеемся на скорейшее восстановление! — говорится в заявлении «Молота».



Гуськову 22 года. По ходу карьеры вратарь неоднократно вызывался в расположение юниорской и молодежной сборной России.