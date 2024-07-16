Арену СКА признали непригодной для матчей сезона 2024/25

Домашние матчи предстоящего сезона КХЛ команда проведет в Ледовом дворце, говорится в заявлении хоккейного Спортивного клуба Армии (СКА), опубликованном в официальном Telegram-канале. Пресс-служба сообщила о недостатках и недоработках, обнаруженных на «СКА Арене». Эксперты утверждают, что на их устранение, с учетом масштабов ледовой арены, потребуется длительное время.

Надеемся, что в последующих сезонах необходимые технические, организационные, финансовые и коммерческие условия будут созданы и для возможного использования Арены на проспекте Юрия Гагарина, — сказано в публикации.



В пресс-службе клуба подчеркнули, что СКА сможет в Ледовом дворце обеспечить в полной мере комфорт и безопасность болельщиков. В ближайшее время станут известны даты начала продаж абонементов и билетов на домашние матчи хоккейного клуба.

На днях стало известно, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила Федерации хоккея России (ФХР) расторгнуть договор о делегировании прав на проведение чемпионата страны, сообщается на сайте организации. При этом соглашения, регулирующие соответствующий пункт, действуют до апреля 2025 года. В федерации уточнили, что правление рассмотрит запрос КХЛ.

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов объяснил, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Федерация хоккея России больше не смогут управлять Континентальной хоккейной лигой после ее выхода из-под юрисдикции ИИХФ и ФХР. Он считает, что КХЛ сможет изменить продолжительность чемпионата. Это, по словам Крикунова, единственное нововведение.