Тренер Акулиничев: у Овечкина есть природный дар

Известный тренер по физподготовке Артур Акулиничев в своей колонке для «Газеты.Ru» рассказал, как успевает работать с 50 профессиональными спортсменами одновременно, включая хоккеистов из НХЛ, объяснил, что самое сложное в подготовке Александра Овечкина, а также раскрыл три решающих качества для успеха в спорте.

© Газета.Ru

Как составлять лучшие тренировки для хоккеистов

Я начал работать с хоккеистами с 2009 года, но в то время я еще учился в университете. Работа с хоккеистами была летней практикой. Работать профессионально я начал в 2012 году. Тогда я познакомился со многими игроками, которые в будущем станут моими клиентами. Тогда они были еще детьми 12-14 лет.

Основная особенность тренировок, которые я составляю для хоккеистов — разнообразие в упражнениях и видах спорта. Хоккей входит в топ-3 самых сложных видов спорта с точки зрения координации. Поэтому хоккеист должен быть развит со всех сторон.

При составлении программ я использую элементы из футбола, баскетбола, тенниса — упражнения из этих видов спорта развивают спортсмена с разных сторон, делают его лучшим атлетом и хоккеистом.

Сейчас я работаю с двумя игроками из НХЛ — это Егор Чинахов и Клим Костин. Оба — обладатели Кубка Гагарина, действующие игроки команд НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» и «Сан-Хосе Шаркс» соответственно. Еще одного русского игрока из НХЛ я консультирую по вопросам упражнений и их адаптации к текущему тренировочному процессу. Он попросил не называть его имя.

Как тренировать 50 профессионалов одновременно

Сейчас я веду около 50 спортсменов постоянно. Из них 30 игроков — хоккеисты из КХЛ, НХЛ и североамериканских лиг, теннисистка из рейтинга WTA, футболисты, баскетболисты и бойцы. Все — профессионалы, зарабатывают спортом, играют на международных турнирах. Еще 20 — юниоры и дети, для них я провожу онлайн-тренировки и разрабатываю программы.

Успевать все — это обычная дисциплина и постоянство в рабочих процессах. У меня есть распорядок, я знаю, что и когда я буду делать. Это непросто, потому что для меня самое сложное — это сесть и начать делать. Но как только начинаю — процесс меня затягивает, и становится легче. Эту статью, кстати, писал с удовольствием, было нетрудно.

Что самое сложное в подготовке Овечкина в 38 лет

Я не тренировал Овечкина, но когда я формировался как тренер, то наблюдал за его работой и тренировками его тренера в соцсетях, находил какие-то видео на YouTube.

В его возрасте самое сложное — это держать постоянство и ритм. Постоянство в тренировках, питании, восстановлении и ментальной подготовке — это ключ к успеху. Но именно постоянство — я не оцениваю характер самой подготовки.

Постоянство — это не природный дар, а привычка, которую спортсмен вырабатывает годами. Овечкин ее выработал и продолжает это делать. Поэтому он всегда выступает на высоком уровне, а один или два промаха — это не повод бить тревогу.

Это спорт, в нем происходят взлеты и падения. Как раз падения и формируют спортсмена. Если Овечкин будет регулярно тренироваться и поддерживать физическую форму, он сможет играть еще долго, побьет рекорд Гретцки и установит новый.

Я слышал от знакомых, кто с ним играл и кто был с ним в команде, что у него есть природный дар — он крепкий физически. Если он поможет своему телу постоянными тренировками и будет следить за питанием и сном, он точно будет радовать болельщиков не один сезон.

В чем разница тренировок в НХЛ и КХЛ

Разницы в тренировках игроков НХЛ и КХЛ нет, но есть существенная разница в режиме подготовки.

Игроки в большинстве команд НХЛ предоставлены сами себе в течение межсезонья — они готовятся сами по индивидуальному плану. В КХЛ чуть по-другому — часть межсезонья игроки тренируются сами, но потом начинаются командные сборы и там подготовка происходит в группе.

Тренеры по физподготовке в командах КХЛ стараются сделать подготовку на сборах более индивидуальной, но это не всегда удается.

Также главные тренеры часто оказывают давление на тренеров по физподготовке и вторгаются в процесс. Это не идет на пользу команде. Есть четкое разделение профессий, оно не просто так придумано — есть компетенции, которые позволяют делать дело хорошо. Этого стоит придерживаться.

Какие качества определяют успех хоккеиста

Главные физические качества для хоккеиста — это координация и сила, а затем скорость.

Координированный спортсмен умеет управлять своим телом и контролировать движения, сила позволяет совершать точные броски и беречь тело от травм, а скорость — чаще соперников успевать к шайбе и выигрывать свободное пространство. Можно еще много качеств добавить, но для успеха важны эти три.

Доверие — это главное условие работы с хоккеистами любого уровня. Я работаю с детьми шести лет и профессионалами из НХЛ.

Доверие каждого игрока нужно заслужить и первое, что нужно сделать тренеру, — это создать связь с игроком, чтобы он понимал цель подготовки и как эта цель будет достигнута.

Тогда процесс будет успешным, игрок будет охотнее тренироваться и давать обратную связь по подготовке. В такой обстановке проще говорить о проблемах, обсуждать их и находить решение.

Как тренировать хоккеистов во время пандемии

Во время карантина не все ребята выползали с моих тренировок, конечно. Но многим было очень тяжело. Тренировались около 70 человек — это были игроки из МХЛ, североамериканских лиг и профессионалы из КХЛ. Это не считая детей, которых было еще около 50 человек.

Каждый пришел со своим опытом в физподготовке и текущим состоянием. Психологически и эмоционально было тоже непросто — все закрыты, никуда не сходить.

Парням было тяжело эмоционально, и это сказывалось на теле. Поэтому я старался сделать тренировки более интерактивными — давал больше игровых заданий, соревновательных.

Это расслабляло, процесс становился интереснее, и ребята легче переносили нагрузку. Но нагрузка была высокая.

Как начать сотрудничать с хоккеистами известного агента Дэна Мильштейна

Многие ребята на пандемии были и остаются клиентами Дэна Мильштейна, с которым меня познакомил хоккеист Никита Зайцев. С Никитой мы познакомились в 2018 году совершенно случайно. Я шел вдоль льда, где он катался, и тренер на льду сказал ему — вон идет парень, хороший спец по физподготовке. Я подошел на скамейку, мы познакомились с Никитой, обменялись телефонами, пожали руки и на следующий день начали тренировки.

Зайцев остается одним из самых главных мастеров, с которыми мне приходилось работать. Мне очень повезло тренировать его.

Такие мастера, как Евгений Малкин, Дмитрий Орлов, Александр Овечкин работают со своими тренерами по физподготовке десятилетия.

А я начал тренировать профессионально в 2016 году, когда эти хоккеисты уже сформировались и стали звездами. Они не выбирают тренеров в интернете, это редкость. По крайней мере, было редкостью до активного развития соцсетей.

С Зайцевым другое дело — он в постоянном поиске, открыт для нового, ищет новые подходы в подготовке. Самое примечательное в работе с ним — трудолюбие. Он сконцентрирован на тренировке, выкладывается по полной, готов терпеть, когда тяжело.

В чем отличие подготовки хоккеистов от работы с другими спортсменами

Главное отличие между подготовкой хоккеистов и профессионалов из других видов спорта — это знание механики движений и наиболее уязвимых мест в теле.

Я работаю с теннисисткой из рейтинга WTA, сейчас она входит в топ-130. У нее есть проблемы с коленями, спиной, плечевыми суставами.

Есть баскетболист из российской Суперлиги-1, его задачи — это прыжок, скорость смены направления движения на площадке. Они не суперзвезды в своем виде спорта. Но звездами не рождаются — они формируются на тренировках.

Конечно, есть природный фактор, и с этим стоит считаться. Но если уповать только на «природный дар», то можно остаться ни с чем — игрока на 10% определяет талант и на 90 — преданность делу и трудолюбие.

Эти 10% очень важные: они отличают игроков, которые могут решить исход игры и турнира. Но до исхода или финала еще дойти надо, а там не всегда нужен талант. Нужна дисциплина, понимание игры, техника движений. С этим не рождаются, этому учат тренеры на тренировках.

Работа с иностранными спортсменами

Я работаю с тремя иностранными спортсменами — все русскоязычные, но большую часть жизни они провели в США и Канаде. У них другой характер, другой подход к тренировкам и спортивной подготовке. На тренировке они выжимают из себя все соки, но за спортивной площадкой переключаются на обычную жизнь.

С точки зрения работы мозга и восприятия информации важно не только то, что спортсмен делает на тренировке, но и то, что он делает после нее. Если постоянно думать о спорте и тренировках, мозг перегрузится, перенасытится, перестанет обрабатывать новую информацию, закроется, и развитие остановится. Важно уметь переключаться.

Кто-то может сказать: «Посмотрите на Криштиану Роналду или Коннора Макдэвида — вон они сколько тренируются». Они тренируются ровно настолько, насколько отдыхают. Это природа и то, как устроен человек. Это не обмануть. Нужно формировать свой распорядок тренировок и жизни, разделять, где ты пашешь как не в себя, а где отдыхаешь и переключаешься. Тогда будет прогресс.

Почему хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Василий Пономарев считает его лучшим тренером в РФ

Я — лучший для Васи. Тим Гровер был лучшим для Майкла Джордана, а Гэри Робертс — для Макдэвида. Это не означает, что я лучший вообще. Васю я тренирую шесть лет, мы с ним через многое прошли — от МХЛ в «Крыльях», до первого гола в НХЛ и обмена в «Питтсбург». Я всегда был рядом, поддерживал его, был и остаюсь на его стороне. С ним мы создали доверие по процессам: я доверяю ему, а он — мне. Поэтому для него я лучший.

Лучшим тренера делают не его знания или опыт, а то, как он умеет передать эти знания спортсмену на благо роста его спортивных показателей и благополучия в жизни.