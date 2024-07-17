Шестёркин рассказал, за счет чего «Рейнджерс» улучшили свой результат

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о прогрессе в игре команды с каждым новым сезоном. В прошлом сезоне «синерубашечники» проиграли «Флориде» в финале Восточной конференции.

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— У тебя нет ощущения, что «Рейнджерс» с каждым годом становятся всё сильнее, и то, что следующий сезон должен стать вашим?

— Есть, мы сейчас привыкли к новой системе с новым тренером. Надеюсь, что следующий сезон будет лучше, чем предыдущий.

— Насколько Лавиолетт всё, что у нас было до него?

— Кардинально поменялась система игры, я к ней достаточно долго привыкал, потому что немножко некомфортно себя ощущал поначалу. До этого мы играли более агрессивно, и в зоне я примерно понимал, чего мне ожидать, где будут находиться мои защитники, откуда мне могут бросить, какие могут быть опасные ситуации. А тут как бы система была 1−3-1, и мне пришлось перестраиваться, потому что появились новые точки для бросков.

То, что было раньше, этого уже нет. Плюс мы поменяли систему игры именно в зоне, как мы играем. И я голову ломал над этим. Плюс я немножко был не в себе, не мог найти свою игру.

В начале сезона? Да. До декабря месяца где-то. Тяжеловато было. Потом как-то уже раскрепостился. Куик мне в этом плане тоже очень сильно помог. Мы с ним хорошо ладим и общаемся. Он мне больше помогает, как вот просто человек, с которым можно на любые темы поговорить», — сказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Лёд».