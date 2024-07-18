Андрей Назаров предложил продавать билеты на матчи КХЛ за цифровой рубль
Известный тренер Андрей Назаров предложил продавать билеты на матчи КХЛ за цифровой рубль.
«В СМИ активно обсуждают инициативу президента России о необходимости широкомасштабного внедрения цифрового рубля в экономику. Считаю, что Континентальной лиге, которая всегда следует прогрессу, нужно задуматься и начать продавать билеты на матчи регулярного чемпионата за цифровой рубль. Сперва, кстати, можно делать хорошую скидку, а протестировать всё на предсезонных турнирах, которые стартуют совсем скоро. Посмотреть на реакцию людей, узнать их предпочтения. Можно подключить к акции и продажу атрибутики для болельщиков за цифровой рубль. Разумеется, для тех, кому удобнее платить прежним способом, оставить такую возможность», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.