Хоккеист Чехович может покинуть ярославский «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» может обменять нападающего Ивана Чеховича в «Барыс», сообщает Metaratings.ru.

© КХЛ

В сезоне‑2023/24 россиянин сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности -3. В плей‑офф за 12 игр спортсмен заработал 4 (2+2) очка.

По данным источника, ярославский клуб может обменять 25‑летнего Чеховича в «Барыс» из Астаны.

Ранее Чехович выступал за «Торпедо». В 2017 году «Сан‑Хосе» выбрал хоккеиста под общим 212 номером драфта. В НХЛ спортсмен принял участие в четырех матчах и сделал одну результативную передачу. Сезоны‑2022/23 и 2023/24 Чехович провел в «Локомотиве». Контракт игрока с ярославским клубом действует до 2025 года.