«Торпедо» подписало контракт с американским защитником

Защитник Китон Томпсон продолжит карьеру в «Торпедо», сообщается на сайте хоккейного клуба из Нижнего Новгорода.

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Соглашение с 28‑летним американцем рассчитано на один год.

— Томпсон — опытный, быстрый и цепкий защитник. Что немаловажно, с хорошими человеческими качествами в раздевалке — коммуникабельный и надежный партнер. Это то, что нам было нужно для молодой линии обороны. Томпсон нужен нам для игры в равных составах и в меньшинстве. Он определенно сделает нашу команду надежнее, сильнее и увереннее. В этом плане я доволен приобретением. Такой игрок нам был необходим, — сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.



Томпсон был выбран «Анахайм Дакс» на драфте НХЛ‑2013, но в лиге так и не сыграл. На его счету 348 матчей в АХЛ и 75 очков. Прошедший сезон Томпсон провел в чемпионате Германии за «Адлер Мангейм».