Знарок заявил о готовности продолжать работу в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок ответил на вопрос, планирует ли продолжать тренерскую карьеру.

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«Как уже сказал в эфире «Матч ТВ», я дверь ещё не закрыл. Конечно! Мне нужен ещё один кубок. Обязательно! Случится ли возвращение уже в ближайшее время? Ну не знаю, как получится. Но я готов приехать на работу в клуб КХЛ», — сказал Знарок в интервью «Матч ТВ».



Напомним, на прошедшем 20 июля в Москве благотворительном матче с участием российских звёзд НХЛ и российских звёзд КХЛ Знарок входил в тренерский штаб первых.

Сезон-2022/2023 специалист начинал на посту главного тренера «Ак Барса», однако покинул клуб по ходу чемпионата по собственному желанию.

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