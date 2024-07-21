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Бобровский считает, что российские хоккеисты могли бы биться за тройку на Олимпиаде-2026

Сборная России по хоккею всегда бьется за тройку призеров. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида" Сергей Бобровский.

Бобровский считает, что российские хоккеисты могли бы биться за тройку на Олимпиаде-2026
© globallookpress.com
"Сложно сказать, но безусловно, команда всегда бьется за тройку, - сказал Бобровский. - А там - как сложится. Хоккей тем и интересен, что ты не знаешь, что будет".

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году. С 2022 года сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Хоккей
Сергей Бобровский
СБОРНАЯ РОССИИ