Бобровский считает, что российские хоккеисты могли бы биться за тройку на Олимпиаде-2026

Сборная России по хоккею всегда бьется за тройку призеров. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида" Сергей Бобровский.

"Сложно сказать, но безусловно, команда всегда бьется за тройку, - сказал Бобровский. - А там - как сложится. Хоккей тем и интересен, что ты не знаешь, что будет".



Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году. С 2022 года сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.