Ротенберг рассказал о задачах чемпиона мира по дзюдо Адамяна в СКА

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о задачах чемпиона мира по дзюдо Армана Адамяна в армейском клубе.

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«Арман Адамян будет заниматься общей физической подготовкой вместе с Максимом Соколовым, Артёмом Нехороших и Александром Трошиным», — приводит слова Ротенберга ТАСС.



Напомним, сегодня, 24 июля, Ротенберг сообщил, что в тренерский штаб клуба с берегов Невы вошёл заслуженный мастер спорта России, чемпион мира 2023 по дзюдо, чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр — 2019 Арман Адамян.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.