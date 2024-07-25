ФХР расторгла соглашение с КХЛ на проведение чемпионата России

Федерация хоккея России расторгла договор с Континентальной хоккейной лигой о делегировании прав на проведение чемпионата России.

Такое решение было принято правлением ФХР, которое приняло предложение КХЛ о расторжении договора о делегировании прав на проведение чемпионата России, сообщает ТАСС.

"Правление ФХР решило принять предложение КХЛ о лишении чемпионата КХЛ статуса чемпионата России", - заявили в федерации.

Глава КХЛ Алексей Морозов ранее заявил о том, что лига останется в системе российского хоккея, получив независимость от Международной федерации хоккея и ФХР. При этом КХЛ будет напрямую взаимодействовать с Министерством спорта РФ.

Госдума РФ 3 июля в третьем чтении приняла законопроект, который дает право профессиональным спортивным лигам организовывать соревнования с участием иностранных спортсменов, не завися при этом от международных спортивных федераций.