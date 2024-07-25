Овечкин надеется сыграть на Олимпийских играх

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин выразил надежду, что ему еще удастся выступить на Олимпийских играх. Овечкину 38 лет.

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В составе сборной России он принял участие в 13 чемпионатах мира, трех Олимпиадах (2006, 2010, 2014) и двух Кубках мира (2004, 2016). Игры 2018 и 2022 годов россиянин пропустил из‑за запрета Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая не разрешила своим хоккеистам выступить на турнире.

— Как давно вы в России, когда начали подготовку к сезону?

— Начал готовиться примерно десять дней назад. Постепенно вхожу в ритм, не спешу, потому что до начала чемпионата еще много времени, иду по графику.

— Ощущаете, что дома вы в первую очередь ассоциируетесь со сборной, что сначала вы — трехкратный чемпион мира, а во вторую — все остальное.

— Не думал об этом с такой точки зрения. Вообще, надеюсь, что ещё получиться сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх, — приводит слова Овечкина пресс‑служба Федерации хоккея России (ФХР).

Олимпиада‑2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии (Милан и Кортина д’Ампеццо). Ранее НХЛ объявила, что отпустит игроков лиги на Олимпийские игры в 2026 и 2030 годах.