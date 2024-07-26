Капитан и российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что скучает по международным турнирам, от которых отстранена сборная России.

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Его слова приводит официальный сайт Федерации хоккея России.

«Естественно, когда ты играешь за сборную — все воспринимается иначе. Те же сборы, все свои ребята, атмосфера в гостинице — и это не передать словами. Когда играешь за клуб — это твоя профессия, когда за сборную — долг», — заявил он.



В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.