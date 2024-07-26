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Никита Кучеров попал в топ-10 игроков НХЛ по преодолённому расстоянию за сезон

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовала рейтинг хоккеистов, преодолевших наибольшее расстояние в сезоне‑2023/2024.

Никита Кучеров попал в топ-10 игроков НХЛ по преодоленному расстоянию за сезон
© Чемпионат.com

В десятку попал российский хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, первым стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

1. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – 483,04 км;

2. Расмус Далин («Баффало Сэйбрз») – 481,66 км;

3. Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс») – 475,26 км;

4. Роман Йози («Нэшвилл Предаторз») – 472,86 км;

5. Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») – 472,23 км;

6. Джош Моррисси («Виннипег Джетс») – 471,65 км;

7. Крис Летанг («Питтсбург Пингвинз») – 469,53 км;

8. Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз») – 467 км;

9. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») – 465,63 км;

10. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 458,58 км.

Хоккей
Джош Моррисси
Расмус Далин
Натан Маккиннон
Джон Карлсон
Дрю Даути
Роман Йози
Крис Летанг
Никита Кучеров