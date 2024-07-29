В «Ак Барсе» подтвердили уход олимпийского чемпиона Войнова

Контракт между «Ак Барсом» с защитником Вячеславом Войновым расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс‑служба казанского клуба.

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Ранее агент 34‑летнего игрока Станислав Романов заявил «Матч ТВ», что стороны расторгли соглашение, а Войнов продолжит карьеру в «Торпедо».

В прошедшем сезоне защитник набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В составе сборной России Войнов выиграл Олимпийские игры в 2018 году, а также стал серебряным призером Олимпиады‑2022. Защитник является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос‑Анджелеса».

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.