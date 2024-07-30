5 игроков на контрактах, с кем готовы расстаться клубы КХЛ

В лиге всё больше делают ставку на молодёжь и скидывают хоккеистов с большими зарплатами.

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Расставание «Трактора» с Антоном Бурдасовым — далеко не последнее в нынешнем сезоне для игроков с действующими контрактами. Помимо Карпова, Шмелёва и Войнова (уже подписался в «Торпедо»), соглашения с которыми расторгли накануне, сразу несколько хоккеистов находятся в группе риска, так как от их услуг могут отказаться в ближайшее время. Кому-то, как Вадиму Шипачёву, повезёт с обменом в другой клуб, а с кем-то могут просто прекратить действие трудового соглашения.

н. Евгений Свечников, 27 лет

Контракт: до конца сезона-2024/2025

Зарплата в следующем сезоне: 75 млн рублей

Зарплата Свечникова-старшего в следующем сезоне серьёзно вырастет, что для «Ак Барса», которому ещё подписывать Петана и Барабанова, тоже является проблемой. Поговаривают, что у Евгения есть желание снова попробовать свои силы в Северной Америке и играть поближе к брату, но предложений оттуда не последовало, плюс нужно решить все вопросы с казанским клубом. В ближайшее время Евгений официально расторгнет контракт с «барсами» и вслед за Вячеславом Войновым отправится в «Торпедо».

н. Райли Барбер, 30 лет

Контракт: до конца сезона-2024/2025

Зарплата в следующем сезоне: 55 млн рублей

Ищут казанцы и варианты обмена американского форварда Райли Барбера, параллельно рассматривая варианты с расторжением действующего контракта. Откровенно говоря, в систему игры «барсов» этот хоккеист не вписался, его приглашение стало ошибкой. Так что теперь генменеджеру клуба Марату Валиуллину придётся серьёзно поломать голову. Проблем с составом и с потолком зарплат у «Ак Барса» более чем достаточно.

з. Сергей Сапего, 24 года

Контракт: до конца сезона-2026/2027

Зарплата в следующем сезоне: 45 млн рублей

Непростая ситуация и у СКА. Армейцам нужно думать, как умещать под потолок крупный контракт Евгения Кузнецова, который в скором времени пополнит состав клуба из Санкт-Петербурга. Трудовой договор белорусского защитника Сапего действует ещё три года, однако сейчас и не вспомнить, кто из игроков СКА, получивших длительные соглашения, доработал их до конца. Сергей мог бы вернуться в Минск, но не с такой зарплатой. По последней информации, Сапего готов пойти на существенное понижение оклада в СКА, однако определённый риск расторжения контракта по-прежнему есть.

н. Эмиль Галимов, 32 года

Контракт: до конца сезона-2026/2027

Зарплата в следующем сезоне: 40 млн рублей

Аналогичный контракт по сроку и практически идентичный по сумме у нападающего Эмиля Галимова, о чьём уходе из стана армейцев говорят и пишут уже давно. Галимов не вписывается в планы команды Романа Ротенберга, в нынешнее время приходится чем-то и кем-то жертвовать. Неплохим вариантом для Галимова может стать «Нефтехимик». Возвращение на родину воспитанника всегда оценивается положительно и придаёт новых эмоций.

з. Кристиан Хенкель, 28 лет

Контракт: до конца сезона-2025/2026

Зарплата в следующем сезоне: 35 млн рублей

Не успело минское «Динамо» обменять форварду Кодолу в «Барыс» и получить взамен защитника Хенкеля, как уже хочет расстаться и с белорусом. Всё дело в том, что у Кристиана ещё два года контракта с зарплатой в 35 млн рублей за сезон. Хоккеисту предложено пойти на понижение жалования, однако делать этого Хенкель не хочет. Имеет полное право. Ситуация постепенно заходит в тупик, а разрешить её можно либо с помощью обмена, либо через расторжение контракта.