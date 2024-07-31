СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым

Форвард Евгений Кузнецов подписал четырёхлетний контракт со СКА, сообщает пресс-служба армейского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

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На драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.