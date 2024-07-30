«Авангард» заключил контракт с нападающим Галиевым

«Авангард» заключил однолетний контракт с нападающим Станиславом Галиевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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Галиев — обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» и серебряный призёр Олимпийских игр 2022 в составе сборной России. В сезоне-2023/2024 на счету 32-летнего Галиева 61 матч, где нападающий набрал 23 (7+16) очка при показателе полезности «+10». В плей-офф на его счету пять встреч без результативных баллов.

Напомним, в омском клубе получил тяжёлую травму нападающий Владимир Ткачёв, который из-за разрыва ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке выбыл на срок около полугода.

Омский «Авангард» в минувшем сезоне дошёл до четвертьфинала плей-офф КХЛ, где уступил финалисту и серебряному призёру ярославскому «Локомотиву».