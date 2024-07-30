ХК «Торпедо» подписал контракт с нападающим Свечниковым

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Евгением Свечниковым. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, соглашение с форвардом рассчитано сроком на один сезон. Ранее Свечников расторг контракт с «Ак Барсом» по обоюдному согласию.

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В прошедшем регулярном сезоне 27-летний нападающий сыграл 31 встречу, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард записал на свой счёт две заброшенные шайбы за два сыгранных матча.

Ранее состав «Торпедо» пополнил опытный защитник Вячеслав Войнов, который также в прошлом сезоне выступал за «Ак Барс», а недавно расторг контракт с казанским клубом по обоюдному согласию сторон.