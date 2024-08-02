Хоккеист Чернышов подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Сан‑Хосе»

Российский нападающий Игорь Чернышов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Сан‑Хосе Шаркс», сообщает в социальной сети агент Дэн Мильштейн.

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Россиянин заключил соглашение на три года.

На драфте НХЛ 2024 года Чернышов был выбран во 2‑м раунде под общим 33‑м номером клубом «Сан‑Хосе Шаркс». Днем ранее 18‑летний игрок расторг контракт с московским «Динамо».

В молодежной команде динамовцев нападающий провел 84 игры и набрал 82 (43+39) очка при показателе полезности «+44». За два сезона в составе основной команды Чернышов сыграл в 49 матчах, заработав 5 (4+1) очков.