Хоккеист Чернышов подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Сан‑Хосе»

Российский нападающий Игорь Чернышов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Сан‑Хосе Шаркс», сообщает в социальной сети агент Дэн Мильштейн.
Россиянин заключил соглашение на три года.
На драфте НХЛ 2024 года Чернышов был выбран во 2‑м раунде под общим 33‑м номером клубом «Сан‑Хосе Шаркс». Днем ранее 18‑летний игрок расторг контракт с московским «Динамо».
В молодежной команде динамовцев нападающий провел 84 игры и набрал 82 (43+39) очка при показателе полезности «+44». За два сезона в составе основной команды Чернышов сыграл в 49 матчах, заработав 5 (4+1) очков.