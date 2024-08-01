Кузнецов объяснил переход в СКА

Российский форвард Евгений Кузнецов объяснил переход в петербургский СКА. Его слова приводятся на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Спортсмен отметил, что при выборе сошлось очень много факторов.

«Я лично пришел к такому выводу, что для дальнейшей карьеры это наилучший вариант. Очень большие возможности в СКА, очень сильная организация», — рассказал он, добавив, что также получал предложение от «Трактора».



О трансфере Кузнецова было объявлено 31 июля. Контракт рассчитан на четыре года.

Кузнецов с 2014 года выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ): в течение десяти лет он играл за «Вашингтон Кэпиталс» и еще год — за «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Кузнецов дважды выиграл чемпионат мира.