Стали известны детали нового контракта Гусева с московским «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», за год контракта нападающего Никиты Гусева с московским «Динамо» форвард заработает 77 млн рублей, включая бонусную часть. Кроме того, в контракте Никиты прописан бонус в 40 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата. О подписании контракта с Гусевым будет объявлено в ближайшее время.

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В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков. Гусев был признан самым ценным игроком прошедшего регулярного чемпионата.