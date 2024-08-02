Клуб КХЛ подписал обвиняемого в сексуальном насилии игрока

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» заключил однолетний контракт с нападающим Майклом Маклаудом, который обвиняется в сексуальном насилии. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Форвард является одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодёжной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, вместе с четырьмя партнерами по команде.

26-летний Маклауд ранее выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз», за который набрал 85 (29+56) результативных баллов в 287 играх.

«Барыс» по итогам прошлого сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) не попал в плей-офф. В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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