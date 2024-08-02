Ротенберг не исключил переход защитника до начала сезона КХЛ

Состав СКА на 99% укомплектован, но в команду до старта сезона может перейти защитник, заявил главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг.

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В пятницу СКА проводит день открытых дверей в Новогорске.

— Ждать ли новичков?

— Мы всегда стараемся делать все возможное, чтобы собрать самую сильную команду. Лед все покажет. Сейчас на 99% команда готова. Наверное, может быть, защитник.

От Барабанова мы не отказывались. Может быть, он к нам ещё приедет. С ним мы уже работали. Поживем‑увидим. Общаемся с командой по поводу капитана. У нас есть Никишин — достойный хоккеист, ведет команду за собой. Нам еще предстоит до первой официальной игры в КХЛ провести большую работу, — передает слова Ротенберга корреспондент «Матч ТВ».

СКА откроет сезон 5 сентября гостевым матчем с магнитогорским «Металлургом».