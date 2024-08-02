Бобровский проведет тренировку с вратарями системы СКА

Российский голкипер, игрок команды «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, проведёт тренировку с вратарями системы СКА. Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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Бобровский начинал сезон-2012/2013 в составе СКА, но уже после 24-х проведённых матчей перешёл в «Коламбус», где играл на протяжении семи сезонов.

Напомним, в минувшем сезоне он завоевал Кубок Стэнли в составе «Флориды». В 58 проведённых матчах он достиг показателя отражённых бросков — 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтоном» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам.

Во время чемпионского парада Бобровский был с флагом России на плечах, позже голкипер говорил о том, что любит свою родину, несмотря на то, что далеко от неё находится.