Четыре российских игрока вошли в список будущих членов Зала хоккейной славы

Канадское издание Sportsnet опубликовало список из 13 действующих хоккеистов, которые в будущем могут попасть в Зал славы.

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Из россиян в список попали форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, игрок «Питтсбурга» Евгений Малкин, а также Никита Кучеров и Андрей Василевский из «Тампы».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.