Вратарь Коновалов перешел из московского ХК «Динамо» в «Адмирал»

В результате обмена на денежную компенсацию голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов продолжит карьеру в «Адмирале», сообщает пресс-служба бело-голубых.

© Чемпионат.com

В 2022 году вратарь перешёл в московское «Динамо», где отыграл два полноценных сезона. Всего в составе москвичей голкипер провёл 96 матчей. В регулярном сезоне-2023/2024 Коновалов сыграл 42 матча, в которых одержал 21 победу с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,05. В плей-офф голкипер провёл шесть встреч, где одержал две победы.

Напомним, московское «Динамо» вылетело из прошлого розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию челябинскому «Трактору» с сухим счётом 0-4.

В минувшем сезоне «Адмирал» занял пятое место в дивизионе Чернышёва. Команда Леонида Тамбиева не смогла выйти в плей-офф КХЛ и закончила сезон в феврале.