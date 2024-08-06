Журналист НХЛ высказался о потенциальном возвращении Ничушкина в КХЛ

Журналист НХЛ Эван Раваль прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина в СКА. Ранее главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что общался с форвардом, который на данный момент находится в программе помощи игрокам НХЛ. По контракту с «Колорадо» у Ничушкина осталось шесть лет и чуть более $ 35 млн.

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«Я бы рекомендовал воспринимать все слухи с большой долей скепсиса. Евгений Кузнецов, возможно, был готов отказаться от шести миллионов долларов, потому что он может заработать их в России в течение своего контракта, но по контракту Ничушкина осталось гораздо больше денег. Его ситуация немного сложнее. Опять же, в этой ситуации ещё многое может произойти. Когда Вэл будет фактически восстановлен в НХЛ? Где будут находиться «Эвеланш» в турнирной таблице, когда это произойдёт? Все ли в организации будут готовы принять Ничушкина обратно после дисквалификации? Даже если ответ отрицательный, будет ли у клуба другой выбор, кроме как вернуть его? Чего хочет Вэл? Если что-то изменится, похоже, по крайней мере одна команда КХЛ проявит интерес», — цитирует журналиста Colorado Hockey Now.

Напомним, по ходу завершившегося плей-офф НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Этот плей-офф стал уже вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам.