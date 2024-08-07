$85.95+0.7993.84+0.82
Войти в почту

Гол Яшкина принёс победу «Ак Барсу» в товарищеском матче с «Нефтяником»

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» прошёл товарищеский матч между местным «Нефтяником» и «Ак Барсом». Казанский клуб одержал победу со счётом 4:2.

Гол Яшкина принес победу «Ак Барсу» в товарищеском матче с «Нефтяником»
© Чемпионат.com

Победный гол забил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Ещё по разу в составе казанцев отличились Илья Сафонов, Ник Петан и Дмитрий Кателевский. В составе «Нефтяника» дублем отметился Максим Лазарев. Отметим, что за каждое нарушение правил игроки обеих команд пробивали штрафные броски.

Эта встреча стала первой для «Ак Барса» в текущем межсезонье. Следующий товарищеский матч казанский клуб проведёт 12 августа с китайским «Куньлунем». Напомним, в межсезонье «Ак Барс» сменил главного тренера. На место Зинэтулы Билялетдинова пришёл бывший главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Хоккей
Илья Сафонов
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Яшкин
Максим Лазарев
ХК Ак Барс
ХК Трактор