Крикунов назвал команду, которая способна удивить в новом сезоне КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что минское «Динамо» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги может удивить своей игрой.

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«Думаю, что «Динамо» Минск в новом сезоне удивит. Состав у них интересный, есть новые ребята, кто в КХЛ никогда не выступал. Квартальнов умеет работать, поэтому хоккеисты должны выполнить задачу не только выхода в плей-офф, но и пройти дальше первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Постараются залезть повыше», — сказал Крикунов в интервью Legalbet.

В прошлом сезоне минское «Динамо» попало в плей-офф с восьмого места в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде белорусский клуб уступил московскому «Динамо» в серии из шести матчей.