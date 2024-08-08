Канадский хоккеист рассказал, сколько платил за аренду квартиры в центре Москвы

Защитник «Авангарда» Даррен Диц в интервью «Матч ТВ» заявил, что съемная квартира в столице России обходилась ему очень дорого, так как нужно было просторное жилье.

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Диц с 2021 года защищал цвета московского ЦСКА. В мае текущего года в ходе обмена он перебрался в омский «Авангард».

— Вы квартиру в России купили?

— Нет, снимаем. Так легче.

— Аренда в Омске ниже?

— Раза в три‑четыре. Когда мы жили в Москве, я снимал квартиру, где Arena Plaza в районе Петровского парка. Рядом Третье транспортное кольцо, было удобно перемещаться. Платил я больше 200 тысяч рублей в месяц. Двушки нам не хватило бы, у меня большая семья, — сказал Диц «Матч ТВ».