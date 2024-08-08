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Ротенберг стал 8-м в рейтинге лучших тренеров прошлого сезона, один респондент поставил его на 1-е место. Разин выиграл номинацию («СЭ»)

Андрей Разин назван лучшим тренером России по итогам прошлого сезона.

Ротенберг стал 8-м в рейтинге лучших тренеров прошлого сезона
© Sports.ru

«Спорт-Экспресс» провел голосование по определению лучшего тренера страны в сезоне-2023/24, в котором приняли участие 60 российских хоккейных журналистов, авторов, блогеров и комментаторов.

В номинации одержал победу Андрей Разин из «Металлурга», выигравший с командой Кубок Гагарина в прошлом сезоне.

Цена каждого голоса формировалась так: первое место – 5 очков, второе – 3, третье – 1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Андрей Разин («Металлург») – 282 очка (54 первых места);

2. Игорь Никитин («Локомотив») – 88 (2);

3. Андрей Козырев («Северсталь») – 66 (1);

4. Алексей Жамнов («Спартак») – 39 (1);

5. Николай Заварухин («Автомобилист») – 17;

6. Игорь Ларионов («Торпедо») – 13;

7. Алексей Кудашов («Динамо») – 9;

8. Роман Ротенберг (СКА) – 8 (одно первое место и три третьих);

9-10. Олег Браташ («Лада»), Андрей Мартемьянов («Амур») – 5.

Хоккей
Андрей Мартемьянов
Алексей Жамнов
Олег Браташ
Андрей Козырев
Игорь Ларионов
Николай Заварухин
Игорь Никитин
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Андрей Разин
Торпедо
СКА
ХК Северсталь
Металлург
Локомотив
Динамо
Спартак
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