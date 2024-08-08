Сын экс-хоккеиста «Ак Барса» Мухачева перевернулся на квадроцикле

Сын экс-хоккеиста «Ак Барса» Андрея Мухачева 18-летний Артем госпитализирован после того как попал в аварию на квадроцикле. Об этом сообщил сегодня Telegram-канал Mash.

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По данным канала, авария произошла 6 августа в подмосковном Дмитрове. Сын Мухачева не справился с управлением и сделал кульбит.

«Его госпитализировали и диагностировали закрытую черепно-мозговую, травму груди, перелом ребер, ушиб легких и других органов. Артем сейчас под наблюдением медиков», - утверждает канал.

Ранее 19-летний защитник нижнекамского хоккейного клуба «Реактор» Никита Мокеев погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Татарстане. Хоккеист управлял автомобилем «Лада-Веста» и, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения.