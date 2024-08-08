Ротенберг ответил, есть ли у СКА проблемы с потолком зарплат

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что у санкт-петербургского клуба нет проблем с потолком зарплат.

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— Имеются ли у СКА трудности с тем, чтобы уместиться в потолок зарплат к началу сезона?

— Команда находится на льду. Вы же видели команду на льду? Значит, у нас всё хорошо. Вы смотрели, все же были на льду? Если бы мы нарушали какие-нибудь правила, нас бы не было на льду, нас бы не допустили, — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).