Российский хоккеист НХЛ раскрыл преимущество Череповца над Майами

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич раскрыл преимущество Череповца перед Майами. Его цитирует «35медиа».

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По его словам, летом погода в российском городе комфортнее, чем в американском.

«В это время года для меня это идеальный город. Красиво, тепло, но не жарко. В Майами, к примеру, выйдешь на улицу и через 10 минут ты уже весь мокрый от жары», — отметил Бучневич.

По словам игрока, он приезжает в Череповец исключительно летом.

«На улице часто узнают. Многие подходят, фотографируются, берут автограф, что-то спрашивают, просто здороваются», — добавил хоккеист.

Уроженец Череповца Бучневич выступает в НХЛ с 2016 года. Помимо «Сент-Луиса», он также играл за «Нью-Йорк Рейнджерс».