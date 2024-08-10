Овечкин не исключил переход в СКА

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не исключил переход в петербургский СКА после завершения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает РИА Новости.

«Через два года - посмотрим. Но прямо сейчас я такого представить не могу», — сказал Овечкин.

Овечкин является воспитанников московского «Динамо». Он выступал за бело-голубых с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.