Хоккеисты «Ак Барса» победили «Куньлунь» в товарищеском матче

Хоккеисты «Ак Барса» обыграли «Куньлунь» в товарищеском матче, который прошел в Мытищах.

Встреча завершилась победой казанской команды со счетом 4:3 (2:0, 1:1, 1:2).

В составе «Ак Барса» голами отметились Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Альберт Яруллин и Семен Кошелев. У «Куньлуня» шайбы на счету Джейдена Хэлбгевакса, Криса Уилки и Паркера Фу. По ходу встречи казанцы вели со счетом 3:0.

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