Гордеев признался, что не знал о своем американском спортивном гражданстве

Защитник «Сибири» Федор Гордеев рассказал, что не знал о своем американском спортивном гражданстве, из-за которого с клуба сняли четыре очка.

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«Я сам не знаю, что случилось. У меня много знаний о ситуации нет. Конечно, неудачно было, но я многого сказать не могу. Я даже не знал, что есть такая вещь (спортивное гражданство), если честно. Это была сборная Канады. Я не играл никаких матчей, ничего. Просто был в лагере, и все», – приводит слова Гордеева «Спорт-Экспресс».

КХЛ лишила «Сибири» четырех очков за победы в матчах над «Барысом» из-за того, что в составе новосибирского клуба вышли четыре иностранных игрока при лимите в три легионера. В ходе проверки КХЛ выяснила, что Гордеев, имеющий российский паспорт, не обладает российским спортивным гражданством, так как до этого выступал в североамериканских лигах и не играл в российских лигах.

Защитник «Сибири» Гордеев пришел на матч в футболке с надписью «Я русский»: «Федор с нами»

«Сибирь» с 67 очками заняла десятое место в Восточной конференции КХЛ. Отставание от «Амура», вышедшего в плей-офф, составило четыре очка.