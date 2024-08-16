Мать Овечкина высказалась о рекордах сына

Мать Овечкина заявила, что хоккеист не забивает голову личной статистикой
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать хоккеиста Александра Овечкина призналась, что не следит за рекордами своего сына. Ее слова приводит «Матч ТВ».
«Лично я этим вообще не интересуюсь. Ну и Саша просто играет в хоккей, не забивая себе голову личной статистикой. А шайбы — они придут, никуда не денутся. Мы все знаем, что Саша любит и умеет забивать. Дай бог, чтобы у него все получилось», — заявила Овечкина.
Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.
В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.