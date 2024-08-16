Мать Овечкина высказалась о рекордах сына

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать хоккеиста Александра Овечкина призналась, что не следит за рекордами своего сына. Ее слова приводит «Матч ТВ».

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«Лично я этим вообще не интересуюсь. Ну и Саша просто играет в хоккей, не забивая себе голову личной статистикой. А шайбы — они придут, никуда не денутся. Мы все знаем, что Саша любит и умеет забивать. Дай бог, чтобы у него все получилось», — заявила Овечкина.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.