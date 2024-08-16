Российский хоккеист Мальцев раскрыл размер пенсии за 4,5 сезона в США

Нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев, игравший в США более четырех лет, заявил, что за это ему начислили пенсию в размере $27,5 тысячи. В своем Telegram-канале он добавил, что в этом вопросе есть нюанс — получить деньги он сможет только после 2060 года.

Вчера еще получил документы по своей пенсии за игру в Америке. $27,5 тыс. за 4,5 сезона вышло. Только получу я их в 2060 году, — отметил спортсмен.

Форвард признался, что почти пять лет не был на сборах по российскому типу — две недели выезда и двухразовые тренировки. По его словам, сначала это кажется прикольным, но уже на третий день становится тяжелее из-за большого объема работы. В завершение Мальцев отметил, что сегодня у него последний выходной.

На счету россиянина более 50 матчей в НХЛ, он выступал в Северной Америке в период с 2019 года по декабрь 2023 года в командах «Нью-Джерси» и «Колорадо». В июне этого года он перешел в столичный «Спартак».

Ранее главный тренер СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг отметил, что клуб хотел бы получить в свою команду Александра Овечкина. Нынешний контракт россиянина с «Вашингтон Кэпиталз» истекает через два года. Ротенберг выразил надежду, что СКА «потянет» условия Овечкина.