$88.80-1.2198.32-1.99
Войти в почту

«Металлург» проиграл первый матч на Кубке Республики Башкортостан, уступив «Автомобилисту»

Сегодня, 16 августа, на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором магнитогорский «Металлург» встречался с «Автомобилистом». Встреча закончилась победой клуба из Екатеринбурга со счётом 4:2.

«Металлург» проиграл первый матч на Кубке Республики Башкортостан
© Чемпионат.com

На 12-й минуте первого периода Андрей Обидин с передачи Степана Хрипунова открыл счёт во встрече. Спустя 27 секунд Егор Яковлев с передач Егора Коробкина и Валерия Орехова восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева вновь вывел «Автомобилист» вперёд.

В середине второго периода Люк Джонсон с передач Егора Коробкина и Макара Хабарова сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Брукс Мэйсек в третий раз вывел клуб из Екатеринбурга вперёд.

В конце третьего игрового отрезка Владимир Кузнецов установил окончательный счёт в игре.

Хоккей
Люк Джонсон
Андрей Обидин
Егор Коробкин
Егор Яковлев
Степан Хрипунов
Владимир Кузнецов
Анатолий Голышев
Металлург