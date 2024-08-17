В Словакии разгорелся скандал из-за российских хоккеистов

Нападающий клуба «Калгари» Мартин Поспишил выразил недовольство в связи с участием сборной Словакии в олимпийской квалификации и не исключил возможности бойкота турнира, пишет «Чемпионат». Словаки становятся основным соперником казахстанской команды в борьбе за путевку на Олимпийские игры 2026 года в Милане, если Россия не будет участвовать в соревнованиях.

По итогам опроса принято решение, что на турнирах сборная должна быть в максимально сильном составе независимо от клубной принадлежности. Таким образом, тренеры национальной команды будут иметь полную свободу действий, — приводит издание сообщение Федерации хоккея Словакии.

Решающие события развернутся в конце августа и начале сентября в трех европейских городах, где 12 национальных команд определят свои шансы на участие в Олимпиаде. Неопределенной остается судьба сборной России, которая вместе с командой США находится в группе С. Решение ИИХФ по россиянам ожидается в ближайшие недели.

Как Россию исключили из спорта

Квалификация пройдет в Братиславе, где словацкая команда считается фаворитом. Конкуренцию ей составят Казахстан, Австрия и Венгрия. На прошлых Олимпийских играх словаки удивили всех, заняв третье место, обыграв Швецию в матче за бронзу. В тот момент голкипер Патрик Рыбар стал национальным героем.

Однако сейчас ситуация изменилась. Союз хоккея Словакии долгое время запрещал игрокам КХЛ выступать за сборную. В начале августа клубы словацкой лиги проголосовали за возможность вызова хоккеистов из КХЛ. 52% клубов поддержали это решение, обеспечив тренерам сборной свободу выбора состава.

Ранее тренер Вячеслав Фетисов признался, что никто не думал о приближении к рекорду канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Двукратный чемпион Олимпийских игр вспомнил, как всегда мотивировал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Тренер призывал его забить 42 шайбы.